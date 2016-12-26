سامسونج تستعين بـ «الوحش» في جالاكسي 8
وكالات (سيول) عكاظ
سجلت «سامسونج» لدى الاتحاد الأوروبي تقنية جديدة أطلقت عليها اسم «Beast Mode أو نمط الوحش»، لها علاقة بأداء هواتف «سامسونج» الجديدة، ومن المتوقع أن نرى الميزة الجديدة على هواتف «سامسونج جالاكسي إس 8» التي سيتم الإعلان عنها خلال شهر مارس، ولم يتم الكشف عما تقدمه للميزة الجديدة تحديدا، ولكن وفقا لموقع التقنية فإن الاسم يوحي بأن النمط له علاقة بتحسين أداء الألعاب وأداء الهاتف بشكل خاص، وستعلن الشركة عن الهاتف الجديد خلال شهرين ويتوقع طرحه في أبريل من العام الجديد.