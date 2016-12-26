سامسونغ تربح 110 دولارات عن كل هاتف (آيفون إكس)

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ستحقق شركة سامسونغ الكورية الجنوبية مكاسب مادية كبيرة من مبيعات الهاتف الجديد لشركة أبل الأميركية “آيفون X” فكيف ذلك؟وفق ما نقلت مجلة “بي سي ماغازين” عن تقرير لشركة “Counterpoint Technology”، فإن سامسونغ ستجني 110 دولارات عن كل هاتف “آيفون X” لقاء ما تساهم به الشركة الكورية الجنوبية من مكونات في جهاز أبل الجديد.

وتتولى سامسونغ تزويد أبل بشاشات “OLED” وشرائح الذاكرة لهواتف آيفون الجديدة، على اعتبار أن الشركة الكورية الجنوبية هي الوحيدة حاليا التي تستطيع تلبية احتياجات الشركة الأميركية.

ويعتمد الهاتف الجديد على شاشة (OLED) بحجم 5.8 إنش ممتدة من الحافة إلى الحافة جنبا إلى جنب مع أجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد.

وهي المرة الأولى التي تعتمد فيها هواتف “آيفون” على شاشات OLED التي اعتبرتها الشركة الأميركية إحدى أهم مزاياها.

وذكرت تقارير إخبارية في وقت سابق أنه من المتوقع أن تبيع أبل ما يناهز 130 مليون هاتف “آيفون X” إلى غاية صيف 2019، ما يعني مكاسب تزيد على 14 مليار دولار لشركة سامسونغ حسب التقرير.