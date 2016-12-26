سعوديان يفوزان بجائزتي الرياضيات الذهنية العالمية
عبدالكريم الذيابي (الطائف)
فاز الطالب السعودي محمد ثنيان الشنبري بالمركز الأول على مستوى العالم في مسابقات الرياضيات الذهنية الدولية المعروفة بـ «سباق الخوارزمي الصغير»، ونال السعودي الآخر المشارك في المسابقة مشعل فايزالسواط المركز الثاني، بعد جولات مثيرة في المراحل الأولية رشحتهما للسباق النهائي، وحققا نتائج متقدمة أهلتهما للدخول السباق الكبير الذي أقيم في جمهورية كوريا الجنوبية أمس الأربعاء.
وقال لـ «عكاظ» قائد مدرسة الأندلس الأهلية الابتدائية عبدالعزيز بن سعيد الثبيتي، أن الطالبين استفادا من البرامج الإثرائية اللامنهجية التي قدمتها المدرسة لطلابها في الرياضيات واستفادا من خطة تدريب على العمليات الذهنية خلال الفترة الماضية، وتمكنا من تحقيق هذا التميز وسيتم تكريمهما قريبا.