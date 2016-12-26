سفارة المملكة في إندونيسيا تكافئ ضابطاً بالحج

وأضاف: «إنه مما لفت انتباهنا هو تحلي ضابط المرور الإندونيسي بالحلم والسلوك الراقي، الذي تجسد في الصبر على وإساءة المرأة له، مما دفعنا إلى توجيه القائمين على مكتب السفارة بالتواصل معه شخصياً لتكريمه بعمرة إلى بيت الحرام».

وأوضح السفير الشعيبي، أن السفارة استقبلت ضابط المرور، الذي شكرها على البادرة وقال: «إنه تلقى عروضاً عديدة للعمرة من قِبل جهات عسكرية ورسمية مختلفة»؛ متمنياً أن تمنحه السفارة فرصة لأداء فريضة الحج هو وزوجته على نفقة المملكة، وهو ماتمت الموافقة عليه تقديراً له.

وكانت الصحافة الإندونيسية قد اهتمت برصد الحادثة وما قدمته السفارة لضابط المرور، الذي شكرها على موقفها وتقديرها له ولعائلته.