سفارة المملكة في إندونيسيا تكافئ ضابطاً بالحج

Posted by On ديسمبر 27, 2016 0 Comment
السفير الشعيبي يكرم رجل المرور الاندونيسي

السفير الشعيبي يكرم رجل المرور الاندونيسي

جمال الدوبحي (كوالالمبور) عكاظ
كافأت السفارة السعودية في إندونيسيا ضابط مرور بالحج والعمرة، بعد أن تحلى بالصبر مع سيدة فاجأته بالضرب والشتم أثناء أداء واجبه في تنظيم الحركة المرورية، بحسب تصريح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا أسامة الشعيبي لـ«عكاظ».

وقال السفير الشعيبي: «إنه تابع ماتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يُظهر ضابط المرور الإندونيسي إيبتو سوتسنا، الذي تعرض منذ أسبوعين لحادثة محرجة أثناء قيامه بأداء واجبه كضابط مرور أمام سوق «مترو جايا» المكتظ بالمارة، حيث تعدت عليه امرأة لقيامه بتحرير مخالفة ضدها، كونها أوقفت سيارتها في الممر المخصص للحافلات العامة».

وأضاف: «إنه مما لفت انتباهنا هو تحلي ضابط المرور الإندونيسي بالحلم والسلوك الراقي، الذي تجسد في الصبر على وإساءة المرأة له، مما دفعنا إلى توجيه القائمين على مكتب السفارة بالتواصل معه شخصياً لتكريمه بعمرة إلى بيت الحرام».
وأوضح السفير الشعيبي، أن السفارة استقبلت ضابط المرور، الذي شكرها على البادرة وقال: «إنه تلقى عروضاً عديدة للعمرة من قِبل جهات عسكرية ورسمية مختلفة»؛ متمنياً أن تمنحه السفارة فرصة لأداء فريضة الحج هو وزوجته على نفقة المملكة، وهو ماتمت الموافقة عليه تقديراً له.

وكانت الصحافة الإندونيسية قد اهتمت برصد الحادثة وما قدمته السفارة لضابط المرور، الذي شكرها على موقفها وتقديرها له ولعائلته.