سويسرا تمنح الآباء أجازة لرعاية الطفل أسوة بالأمهات!

صحيفة الجزيرة أون لاين:

قرر برلمان سويسرا إجراء استفتاء بشأن منح الآباء الجدد أجازة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال أسوة بالأمهات.ووقع 100 ألف مواطن سويسري على التماس لإجراء استفتاء بهذا الغرض ينص على منح الأب أجازة مدفوعة الأجر لمدة 20 يوما لرعاية المولود الجديد، الأمر الذي من شأنه أن يجعل سويسرا تقف على قدم المساواة مع دول أوربية أخرى مثل فرنسا وألمانيا في السماح للآباء بأجازات رسمية لرعاية الأطفال.

ومن المقرر أن يحدد البرلمان السويسري موعد إجراء هذا الاستفتاء، حيث دأبت سويسرا على طرح استفتاءات بشأن القضايا السياسية والاجتماعية الهامة في إطار نظامها القائم على الديمقراطية المباشرة.