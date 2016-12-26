سيراليون.. مزاد لماسة بملايين الدولارات لمساعدة الفقراء

العربية.نت – رويترز

تأمل سيراليون في جمع ملايين الدولارات من أجل تمويل مشاريع التنمية عن طريق عرض واحدة من أضخم قطع الألماس، غير المصقول للبيع في مزاد بمدينة نيويورك الأميركية في ديسمبر كانون الأول.

وهذه ثاني محاولة من جانب حكومة سيراليون لبيع #الماسة التي تزن 709 قراريط والمعروفة باسم “ماسة السلام”، بعد أن رفضت أعلى سعر لبيعها مقابل 7.8 مليون دولار في مزاد سابق في #نيويورك في مايو أيار.

وسيخصص أكثر من نصف عائد بيع ماسة السلام لتمويل مشاريع توصيل مياه نظيفة وكهرباء، إضافة إلى مشاريع تعليمية وصحية خاصة في قرية كورياردو بإقليم كونو بشرق البلاد، حيث تم العثور على الماسة.

وقال مارتن ربابورت رئيس مجموعة شركات ربابورت للماس، والتي ستدير المزاد لرويترز “هنالك حكمة وراء منح الرب الماس لأفقر فقراء العالم ورغبة الأغنياء في التباري من أجل شرائها”.

وعثر قس مسيحي على الماسة في قرية كورياردو وسلمها للحكومة.