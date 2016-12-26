شؤون الحرمين تسهل عملية دخول ذوي الاحتياجات الخاصة لتأدية عباداتهم

صحيفة الجزيرة أون لاين:

خصصت وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لإدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عدد من المواقع على مداخل أبواب المسجد النبوي لاستقبال وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل دخولهم عبر العربات إلى داخل المسجد

وأوضح مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة سمير بن عبدالستار ألفت عن تخصيص فريق مؤهل للعمل على تقديم الخدمات في جميع أوقات الصلوات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل وصولهم لكافة الخدمات المتاحة بالمسجد النبوي وتقديم المساعدة لهم بالرد على استفساراتهم وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجونها لتأدية عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، مضيفاً أنه يتم تزويد الزائر بمعلومات عن كافة المواقع في المسجد النبوي .