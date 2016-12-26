شاب يعتدي على معلّم بالدهس والضرب في الأفلاج

صحيفة الجزيرة أون لاين:

اعتدى شاب على معلم في أحد مدارس محافظة الأفلاج صباح اليوم وذلك من خلال بالصدم العمد بسيارته وضربه.وقال المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج مسلّم الهواملة أن مدير التعليم الأستاذ محمد بن مبارك الزايد أطمئن على المعلم، ووجه بالمتابعة ومخاطبة الجهات المختصة بهذا الشأن.

وأشار الهواملة أن الشخص الذي حاول الاعتداء على الزميل المعلم ليس من طلاب المدرسة، ذاكراً أن دوافع الاعتداء تعود لخلافات عائلية.

وشدّد على المعلم تملكه علاقة جيدة مع طلاب مدرسته، مشيراً إلى أنه يعد من خيرة المعلمين بالمحافظة ويحظى بتقدير واحترام من الجميع .