شاهد.. الملكة اليزابيث تحتفل بعيد زواجها الـ70

العربية نت – لندن – رويترز

وتزوجت الأميرة إليزابيث آنذاك بضابط البحرية اللفتنانت فيليب ماونتباتن في كاتدرائية وستمنستر آبي بلندن في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 بعد عامين من انتهاء الحرب العالمية الثانية. وحضر حفل الزفاف الباذخ رؤساء دول وأفراد عائلات مالكة من جميع أنحاء العالم.

حفل زفاف الأميرة اليزابيث (حينها) والأمير فيليب في 1947

وتعرض الصورة التي التقطت في أوائل الشهر الجاري #الملكة_إليزابيث وهي تحتفل بالعيد الماسي لزواجها في نفس الكاتدرائية التي شهدت مراسم زواجها.

وفي الصورة، تبدو الملكة وهي ترتدي فستاناً كانت قد ارتدته سابقاً في احتفال ديني بمناسبة “عيد الشكر”. وتضع إليزابيث دبوسا مزخرفا لونه أصفر ذهبي من “الجعران” والياقوت المنحوت الذي أهداه لها #الأمير_فيليب في 1966.

وفترة زواج الملكة إليزابيث هي الأطول على الإطلاق في #العائلة_المالكة.

وظل الأمير فيليب، المولود في اليونان وينحدر من نسل الملكة فيكتوريا الجدة الكبرى لإليزابيث، إلى جانب زوجته خلال حكمها الممتد منذ 65 عاما وهي أطول فترة جلوس على العرش في تاريخ #بريطانيا. وكان هو من حمل إليها في عام 1952 خبر وفاة والدها الملك جورج السادس وانتقال العرش إليها.

الصورة الرسمية لتولي اليزابيث عرش بريطانيا في 1952

وقال مؤرخ العائلة المالكة هوجو فيكرز لوكالة “رويترز”: “أحد أسرار هذا الزواج الطويل جدا جدا.. هو أن الأمير فيليب يعتبر أن واجبه الأساسي هو مساندة الملكة ومساعدتها بأي طريقة يستطيع”.

وتابع: “إنه الشخص الوحيد الذي يستطيع فعليا أن يقول للملكة بشكل مباشر ما يفكر فيه دون مواربة، وإذا ما ظن أن بعض الأفكار سخيفة سيقول هذا بأي لغة يختارها”.

والتقى الزوجان للمرة الأولى في حفل زفاف الأميرة اليونانية مارينا، ابنة عم فيليب، إلى عم إليزابيث دوق كنت في عام 1934.

وعلى الرغم من أن مراقبين للشأن الملكي يقولون إن زواج إليزابيث وفيليب مر بالحلو والمر، إلا أنهما تجنبا المتاعب الجمة التي أنهت زواج ثلاثة من أبنائهم الأربعة بالطلاق.

وفي الاحتفال بعيد زواجهما الـ50 عام 1997 قدمت الملكة تحية شخصية نادرة لزوجها. وقالت حينها: “لقد كان.. بكل بساطة مصدر قوتي وسكني طيلة هذه الأعوام”.

الملكة اليزابيث والأمير فيليب يحتفلان في كندا بعيد زواجهما الـ50 في 1997

تقول كاتبة السيرة الملكية كلاوديا جوزيف لـ”رويترز”: “بدون الأمير فيليب كانت الملكة ستعيش حياة صعبة جدا ووحيدة. كان خير عون لها.. كان سندا لها منذ لحظة اعتلائها العرش”.