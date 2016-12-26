شاهد قطارا صينيا خارقا يقرأ “الخطوط”.. ويسير دون سكك

لندن – العربية.نت

تمكنت الصين من تشغيل قطار ذكي وخارق، هو الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث يعمل على الطاقة الكهربائية بشكل كامل ولا ينتج أي تلوث للبيئة.

أما أهم ما يميزه فهو عدم استخدامه للسكك الحديدية التقليدية المستخدمة في كل قطارات العالم بما يجعله أقرب إلى الحافلات الكبيرة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة “مترو” البريطانية واطلعت عليها “العربية.نت”، فإن القطار الكهربائي الخارق يسير على سكة هي عبارة عن خطوط مرسومة رسماً على الأرض وليست حديدية، حيث يستطيع تلمس تلك الخطوط واكتشافها والسير عليها طوال الوقت دون أن يحيد عن مساره.

كما أن القطار الجديد مزود بأجهزة استشعار مختلفة لجمع المعلومات عن طريقه ورحلته، وقد بدأ العمل فعلا في مدينة “جيجو” جنوبي شرقي البلاد على سبيل التجربة.

وتعتزم الصين تعميم هذا النوع من القطارات في حال نجاحه في العديد من المناطق الأخرى في البلاد.

ويسير القطار بسرعة 70 كيلومترا في الساعة، أما قدرته الاستيعابية فتصل إلى 300 شخص في الرحلة الواحدة، وهو يسير على طريق اسفلتي تقليدي ومعبد لكنه مرسوم بخطوط بيضاء تحدد مسار القطار الذي يقرأ هذه الخطوط ويلتزم بها.

إلى ذلك، يقول القائمون على هذا الاختراع إنه أقل كلفة بكثير من القطارات التقليدية أو من تكلفة بناء “مترو أنفاق” تحت الأرض، كما أنه أقل تكلفة من إنشاء “ترام” يسير فوق الأرض ويعمل بالطاقة الكهربائية، وفي الوقت ذاته فإنه يمثل وسيلة نقل جماعية فعالة.