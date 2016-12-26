شاهد واستمتع.. 26 صورة ساحرة بدون أي رتوش

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لا يتحتم عليك أن تكون مصورا فوتوغرافيا محترفا تجوب أنحاء الكرة الأرضية لالتقاط صور مبهرة أو مذهلة يتداولها الملايين، كل ما تحتاج إليه ببساطة هو أن تكون في المكان المناسب، وتلتقط الصورة في الوقت المناسب بالكاميرا الخاصة بك أو بكاميرا هاتفك الذكي.

إن ملتقطي الصور التالية خير دليل على أنه لا يوجد أي احتياج لاستخدام برامج “الفوتوشوب” للصور الفوتوغرافية لتحصل على صور تتضمن مناظر بديعة.

ويبقى الإبداع والجمال المستوحى من الطبيعة هو الأكثر صدقا في التعبير، وفيما يلي نماذج من ذلك الإبداع.

1- إنه مجرد سلطعون في قاع إناء معدني! وليس سلطعونا عملاقا قادم من الفضاء الخارجي ويحاول الاستيلاء على كوكب الأرض كما قد يخطر ببالك لأول وهلة.

2- لحظة مرعبة لاندلاع بركان بويهو-كوردون كاول في تشيلي.

3- احتفال البحرية الملكية في بريطانيا.

4- سباحة في الصيف!

5- لم تكن متعمدة بكل التأكيد وإنما الضغط العفوي لمدة طويلة على زر التعرض للضوء أثمر عن هذه اللقطة البديعة.

6- “صيد الأمواج” في هاواي.

7- أثناء ممارسة رياضة الغوص بين الشعاب المرجانية قبالة سواحل كي لارغو، سيمكنك مشاهدة هذا التمثال المنحوت للسيد المسيح في فلوريدا، الولايات المتحدة الأميركية.

8- احد أسوأ الفيضانات في تاريخ ليوبليانا، سلوفينيا.

9- لحظة لا تتكرر

10- لا تصدق عينيك ولا تطلق العنان لخيالك، ما تتخيل أنك تراه ليس انفجارا ولا ثورانا بركانيا.

11- ورقة شجرة مجمدة وسط بركة.

12- هكذا تتم حياكة شباك صيد السمك في فيتنام.

13- بركان نشط على جبل برومو في إندونيسيا.

14- لقاء الخريف والشتاء في كولارادو ، الولايات المتحدة.

15- الأضواء الشمالية في النرويج.

16- كرة التنس يتناثر حولها ذرات الماء تطير وكأنها مجرة جديدة في الفضاء.

17- فريق من النمل يشرب من بقعة ماء وكأنه يحيط ببحر عسل ضخم في ماليزيا.

18- مهرجان فوانيس السماء ” شيانغ مي” في تايلاند.

19- وكأن الفضاء ملكنا.

20- حشرات مضيئة تتلألأ بالقرب من جسر صغير فوق نهر شيمانتو، اليابان.

21- جميع درجات اللون الرمادي.

22- ظل جبل فوجي بإمتداد 25 كم.

23- لحظة الشروق في بوشي بارك، لندن.

24- توازن وسلام داخلي.

25- صحراء ناميبيا تحتضن مياه البحر في الجنوب الإفريقي.

26- إقلاع رأسي بواسطة طائرة إيرباص A380.