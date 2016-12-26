شرطة الرياض تطيح بعصابة سرقة أرصدة شحن الاتصالات

صحيفة الجزيرة أون لاين:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لمكافحة الجرائم بكافة أشكالها فقد توفرت معلومات لدى الجهات المختصة بشرطة المنطقة تفيد عن اتخاذ عدد من العمالة الوافدة شقة سكنية بأحد إحياء وسط العاصمة الرياض وكراً لها لممارسة نشاطات غير نظامية تمثلت في سرقة رصيد شحن شركات الاتصالات وتفريغه في شرائح اتصال مسبقة الدفع لغرض المتاجرة بها لحسابهم الخاص.

عليه فقد تم العمل على تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها وقامت الجهة المختصة بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية، أسفرت عن ضبط ستة متهمين بحوزتهم عدد (2650) شريحة اتصال مسبقة الدفع وعدد (4) جهاز قارئ بينات يستخدم في سحب وتحميل الرصيد وعدد (6) جهاز قارئ بصمة وعدد (2) جهاز كمبيوتر محمول، وبسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم.

تم التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .