شرطة الرياض تطيح بمهربي الزيوت خارج المملكة

«الجزيرة» – سعود الشيباني / تصوير – ابراهيم الدوخي:

تمكنت الحملة الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على عمالة تعمل لحسابها الخاص في تهريب الزيوت خارج المملكة والجلود بعد أن تم تحديد مواقع لهم بحي المصانع جنوب العاصمة الرياض امس الاول.

وكان الضبط الاداري بشرطة منطقة الرياض والبيئة وحماية الارصاد ووزارة التجارة وأمانة منطقة الرياض والدفاع المدني قد نفذوا حملة مداهمات على موقعين بحي المصانع جنوب الرياض بمرافقة «الجزيرة» بعد أن رصدت الجهات المختصة مواقع تدار من قبل عمالة تعمل لحسابها الخاص واسفرت الحملة الأمنية عن اطاحة عمالة تدير موقع لتهريب الزيوت وضبط ادوات تجميع الزيوت وداخله كميات من الزيوت تقدر بأكثر من 300 الف لتر، وكذلك ضبط بالموقع الاخر اكثر من 30 طنا من الجلود حصلوا عليها عن طريق المسالخ العشوائية و12 طنا من الملح.

وقامت الحملة الأمنية بمصادرة المضبوطات وفتح تحقيق موسع مع العمالة ومن سهل لهم ممارسة وانشاء مواقع للعمل لحسابهم الخاص بدون تصاريح من الجهات المختصة .