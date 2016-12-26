شرطة الرياض توقع بخاطفة (طفل الخرج) وأعوانها

صحيفة الجزيرة أون لاين:

عثرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على الطفل المختطف من مستشفى الملك خالد بالخرج أمام احد المساجد، كما استطاعت من ضبط المتهمة الرئيسية وكافة الأطراف الآخرين بعد فترة زمنيه وجيزة من تقديم البلاغ.وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الخرج كانت قد تلقت بتاريخ ٢-١٢-١٤٣٨هـ بلاغاً من النقطة الأمنية بمستشفى الملك خالد بالمحافظة عن اختطاف طفل حديث الولادة أثناء تواجده رفق والدته بقسم الولادة .

ونظراً لأهمية البلاغ و بشاعة الجرم، فقد عملت شرطة المحافظة بتوجيه من صاحب السموّ الملكي أمير منطقة الرياض بالنيابة على استنفار كافة قواها الميدانية تساندها إدارة التحريات والبحث الجنائي، وبإشراف مباشر من قبل مدير شرطة المنطقة، حيث تم العمل تفعيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وجرى تشكيل فريق عمل على قدر عالي من الكفاءة للبحث عن الطفل المختطف في جميع المحاور والاتجاهات في سبيل استعادته وضبط الجناة.

وقال إن الجهود الأمنية أثمرت، وبتوفيق من الله، وبعد تضييق الخناق على المشتبه بهم، من العثور على الطفل بجوار أحد المساجد بالمحافظة، حيث تم إعادته للمستشفى وتسليمه لذويه بعد التثبت من هويته من خلال مطابقة البصمة الوراثية .

ورغم شُح المعلومات، وندرتها فقد تواصلت الجهود الأمنية على مدار الساعة، وبتوفيق من الله تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بعد تحقيق الاشتباه من ضبط المتهمة الرئيسية وكافة أطراف البلاغ في فترة زمنية وجيزة وتسليمهم مركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وهنأت شرطة منطقة الرياض والدي الطفل على عودته سالما، مشدّدة عزمها المٌضي قدماً في مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها وفرض الأمن والسكينة العامة.