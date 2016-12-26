شرطة الرياض: ضبط صيادي الأسماك من احد المواقع الملوثة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد مقطع فيديو يظهر فيه قيام عدد من الوافدين باصطياد السمك من أحد المواقع الملوثة، ويدعي من قام بتوثيق المقطع قيامهم بتصريف الأسماك على أحد المطاعم بمحافظة الدلم .

على إثره وفي ضوء التوجيهات الكريمة من قبل أمير المنطقة بالإنابة فقد عملت الجهة المختصة بشرطة المنطقة على تحديد هويتهم وضبطهم (أربعة وافدين من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر) وبسماع أقوالهم أنكروا ما نٌسب إليهم مؤكدين أن ما قاموا باصطياده كان بقصد الاستهلاك الشخصي.

جرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص، وإشعار أمانة منطقة الرياض حسب الاختصاص و إحالة أوراقهم لفرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم نظاماً.