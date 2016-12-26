شرطة مكة تصدر بيانا بشأن محاولة إحراق محطة وقود

صحيفة الجزيرة أون لاين:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي بأنه إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي لمقطع فيديو يُظهر قيام شخص بالحضور لإحدى محطات الوقود بالعاصمة المقدسة والامساك بأنبوب مضخة وتفريغ كمية من الوقود على الأرض ومن ثم اشعال النار فيها في محاولة منه لإحراق المحطة وفراره بعد ذلك، فإنه تم التعرف على المتهم والقبض عليه.

وأوضح العقيد القرشي أن الحادثة كانت بمحطة عرفه للمحروقات بالعاصمة المقدسة، وتم التدخل من قبل العاملين بالمحطة الذين تمكنوا من اخماد النار المشتعلة قبل أن تمتد إلى جميع اجزاء المحطة.

وأشار إلى أنه لم يسفر عن ذلك أي اصابات سوى بعض الاضرار البسيطة كما أن الجهة المختصة بشرطة العاصمة استطاعت تحديد هوية المتهم والقبض عليه في وقت وجيز، واتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة واحالته للنيابة العامة.