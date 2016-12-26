شرطة مكة تكشف تفاصيل جديدة عن راقص الماكارينا

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ذكرت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم أنه إلحاقاً للتصريح الصحفي الذي تضمن تداول مقطع فيديو يظهر به شاب صغير السن يتراقص على أنغام الموسيقى في احد الشوارع العامة بمحافظة جدة، باشرت جهة الاختصاص بشرطة محافظة جدة المعالجة الفنية لمقطع الفيديو حيث تبين انه نشر منذ عام.

وأضاف التصريح تم تحديد هوية الشاب واتضح أنه مقيم نظامي من جنسية عربية يبلغ من العمر (١٤) سنة أحضر مع والده واخذ التعهد على والده بالمحافظة على ابنه واحترام الذوق العام وأخلي سبيله فوراً وحفظت الدعوى.