صابون البامبو يمنح الجسم المعادن والفيتامينات

صحيفة الجزيرة أون لاين:

تنصح خبيرة العلاج بالنباتات الطبيعية الفرنسية مارينا سيشي، في مركز البحوث النباتية الزراعية باستخدام الصابون المستخلص من خشب البامبو.وأكدت سيشي أن “البامبو” يمنح الجسم كل المعادن التي يحتاجها والفيتامينات والأحماض الأمينية، فهو ذو رغوة وفيرة ذات رائحة طيبة مثل رائحة الشاي الأخضر والزهور.

وأشارت الخبيرة الفرنسية إلى أنه تم تصنيع مراهم مخلوطة بخلاصة هذه الأخشاب مضاف إليها شمع النحل الذي يعمل على إزالة الجلد الميت ليتم تجديده مرة أخرى.

وأوضحت أن ألياف خشب البامبو التي تدخل في تصنيع غسول الشعر (الشامبو) تساعد على المحافظة على الشعر وتمنحه البريق اللازم.