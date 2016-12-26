صدمة في إيطاليا.. إطفائي متطوع يشعل الغابات لكسب المال

العربية نت – روما – رويترز

اعتقلت الشرطة الإيطالية #رجل_إطفاء متطوعا من صقلية أشعل الحرائق وأجرى مكالمات طوارئ وهمية لكسب المال مقابل الاستجابة والمشاركة في إطفاء تلك الحرائق، حسب ما كشفته الشرطة، أمس الاثنين.

وتتعرض مساحات واسعة من #إيطاليا لدرجات حرارة قائظة وموجة جفاف طويلة، لكن السلطات قالت إن حرائق الغاباتفي بعض المناطق كانت متعمدة.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ، الاثنين، لمواجهة الجفاف في منطقتي أومبريا ولاتسيو بوسط البلاد، كما عثر على امرأتين قتلتهما #حرائق_الغابات في محيط تيفولي على بعد نحو 30 كيلومترا شرقي روما.

وحققت شرطة #صقلية مع 15 شخصا بالقرب من بلدة راغوزا الجنوبية الشرقية تعتقد أنهم تآمروا لإشعال حرائق أو الإبلاغ عن حرائق وهمية لكي يضمنوا الحصول على مقابل نقدي يبلغ 10 يورو (11.80 دولار) في الساعة مقابل تعاملهم مع الطوارئ.

توقيف المتهم الرئيسي

وقالت الشرطة في بيان، إن المجموعة أثارت الشكوك بعدما استجابت لنحو 120 حادثا مقارنة مع 40 حادثا تعاملت معها مجموعات أخرى في الفترة الزمنية نفسها.

وأضافت الشرطة أن زعيم العصابة فقط يُعتبر خطيرا بدرجة تبرر وضعه رهن الإقامة الجبرية لأنه استمر بإشعال#الحرائق بعدما توقف الآخرون.

وبالتواطؤ مع آخرين، قام المتطوع المتهم بمغادرة وحدة الإطفاء في سيارته وأشعل الحرائق أو أبلغ عن حرائق وهمية ثم عاد وانتظر للاتصال به للتعامل معها.

وقال البيان “أظهر قدرات إجرامية خطرة ولم يخش من عواقب تصرفاته”. وأضاف أن المحققين سجلوا محادثات خاصة دارت بين المشتبه بهم.

وتابع البيان “في إحدى المرات، وصل المذكور إلى حد القول إنه يريد تفجير قنبلة ليحصل على المال المتاح إذا اقتضت الحاجة”.

واستخدم المتآمرون هواتفهم الخاصة للإبلاغ عن طوارئ وهمية أو استعانوا بأفراد من عائلاتهم أو أصدقاء.