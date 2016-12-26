صورة نادرة لسوبرمان في مزاد.. كم تتخيل السعر؟

العربية نت – لوس – أنجلوس – أسوشتد برس

طرح في مزاد علني إصدار في عام 1938 لكتاب هزلي ظهرت فيه شخصية سوبرمان.

وأعلنت دار “بروفيلز إن هيستوري” للمزادات اليوم الجمعة أنها ستبيع نسخة من “آكشن كوميكس #1” في مزاد يوم 19 ديسمبر/كانون أول في لوس أنجلوس. ومن المتوقع أن يباع الكتاب الهزلي، الذي تظهر على غلافه صورة لسوبرمان وهو يرفع سيارة فوق رأسه، بمبلغ يتراوح بين 800 ألف إلى 1.2 مليون دولار.

وتقول دار المزادات إن الكتاب الهزلي في حالته الأصلية وتم تصنيفه في حالة جيدة جدا.

ويأتي بيع الكتاب قبل بضعة أشهر من الذكرى السنوية الثمانين لأول ظهور لشخصية سوبرمان.

يضم المزاد تذكارات أخرى لسوبرمان، بما في ذلك زي كان يرتديه الممثل كريستوفر ريف في فيلم “سوبرمان الجزء الثالث” الذي طرح عام 1983.

ويعود “الرجل الفولاذي” إلى دور العرض السينمائي مرة أخرى هذا الأسبوع في فيلم “جاستس لييغ”.