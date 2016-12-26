صور العطلات تثير (حنق) الأصدقاء على فيسبوك

صحيفة الجزيرة أون لاين:

كل هذه الصور التي التقطتها خلال عطلتك الشاطئية الأخيرة؛ من الصور السيلفي المشمسة ولقطات للأمواج المتلاطمة وصور للعشاء الذي تناولته على ضوء الشموع تحت أشجار النخيل… إنها مزعجة! أو على الأقل هذا ما وجده استطلاع حديث.ينزعج تقريبا واحد بين كل شخصين (51 بالمئة) من هذا النوع من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر من الثلث (36 بالمئة) ” منزعجون للغاية ” من الصور، بحسب استطلاع شمل 1005 أشخاص أجراه اتحاد تكنولوجيا المعلومات الألماني “بيتكوم”.

وكان الرجال أيضا أكثر انزعاجا من السيدات من صور عطلات أصدقائهم على فيسبوك وواتس أب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.

والتناقض هنا أنه في حين أن كثيرين للغاية يمقتون مشاهدة صور العطلات، فأنه ليس لديهم مانع من نشر صورهم الخاصة.

وقام كل شخص ثان تقريبا في الاستطلاع (47 بالمئة) بمشاركة صوره عبر فيسبوك أو إنستجرام أو تامبلر، وستة من أصل عشرة قالوا إنهم تواصلوا مع أصدقائهم ومعارفهم عبر تطبيقات المراسلة الفورية بينما كانوا في عطلات.

وهل هناك إيجابيات لسيل صور العطلات هذه؟ نحو ربع هؤلاء المستطلعة آراؤهم اعترفوا بأنهم حصلوا على أفكار لعطلاتهم المقبلة من الصور وأحيانا ما يجدون فيها إلهام لعطلات عدة.