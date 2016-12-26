ضبط وافد ينقل محاليل طبية بطريقة مخالفة في نجران

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة نجران, بالتعاون مع الدوريات الأمنية, بضبط أحد العمالة يقوم بنقل محاليل طبية في سيارة غير مجهزة لنقل الأدوية بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات الخاصة بنقل الأدوية.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة, هادي آل قريع أنه تم ضبط سيارة صغيرة يقودها وافد عربي يقوم بنقل محاليل طبية بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات الخاصة بنقل الأدوية, حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة المرصودة وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأشار إلى أنه جاري استكمال بقية الإجراءات اللازمة لعملية إتلاف المحاليل والتخلص منها بطريقة آمنة.