ضبط 29 سيدة وثلاثة باكستانيين في مقر للعلاقات المحرمة بالرياض

وكشفت عمليات القبض الأولية عن العثور على مصنع متكامل لصناعة الخمور و25 برميل من الحجم الكبير مليئة بمادة العرق المسكر .

الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان كشف عن تفاصيل عمليات الدهم والإحصائية الأولية للمقبوض عليهم وجنسياتهم مشيرا إلى أنه ومن خلال الجهود الميدانية المستمرة لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة فقد تمكنت القوة من الإيقاع بثلاثة وافدين (باكستانيي الجنسية في العقدين الثالث والرابع من العمر) بعد توافر معلومات تشير إلى تورطهم في تصنيع الخمور و ترويجها وإقامة العلاقات المحرمة حيث قاموا باستئجار عمارة سكنيه بحي الدار البيضاء جنوب العاصمة أعدوها لتصنيع الخمور وترويجها ومقراً لإقامة العلاقات المحرمة مع النساء والقوادة عليهن.

وأضاف العقيد الميمان أنه وبعد استكمال إجراءات البحث والتحري ثبتت صحة المعلومات الواردة حيث جرى العمل على ضبطهم جميعاً كم تم ضبط 29 امرأة من الجنسيه الكينية ومصنع متكامل لصناعة الخمور يحتوي على 25 برميل من الحجم الكبير مليئة بمادة العرق المسكر، مشيراً إلى أنه جرى إيقافهم جميعاً في مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص وتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية و مكافحة الإتجار بالبشر بحقهم.