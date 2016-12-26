طائر نورس يساعد لاعبة جولف سويدية على تسديد ضربة “بيردي”

صحيفة الجزيرة أون لاين:

سجلت لاعبة جولف سويدية هاوية ضربة “بيردي” في حفرة بفضل مساعدة من طائر نورس خلال مباراة أخيرة للجولف في إسبانيا.بعد الضربة قبل الأخيرة عند الحفرة الـ13 في ملعب إسباني لم يتم ذكراسمه، قالت أنيت ويفتون للإذاعة السويدية اليوم (الخميس) إنها تعتقد أن كرتها تدحرجت إلى بركة مجاورة. وعندما اقتربت ويفتون من الحفرة رأت نورسا كبيرا على الحافة والكرة في منقاره. وقالت للإذاعة السويدية: “لقد طار مع الكرة ولف دورة وأسقط الكرة علىالعشب، وبالتالي اتجهت لتسديدها”. وعندما لعبت ويفتون الكرة من موقعها الجديد، سجلت ضربة “بيردي” وهي الضربة قبل الأخيرة . وقالت ويفتون إنها تعتقد أنها لعبت الكرة بشكل صحيح. غير أنه بموجب قواعد الجولف، ينبغي على اللاعب إعادة الكرة على مقربة من موقعها الأصلي قدر المستطاع واللعب من هناك.