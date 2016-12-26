“طاقات”.. أكثر كلمة بحث عنها السعوديين عبر “جوجل” في 2016

وتمثّل البوابة الوطنية للعمل (طاقات taqat.sa ) التي أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في ربيع الأول الماضي خطوة ترمي إلى تسهيل الإجراءات للمستفيدين من برامج دعم التوظيف والتأهيل والتدريب التي يقدمها الصندوق، وتقديمها بطريقة تتوافق مع تطلعات المستفيدين.

وتشمل البوابة معظم الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، وتعد منصة إلكترونية معلوماتية وطنية شاملة، ويخطط لها أن تكون أكبر منصة افتراضية لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، تغطي القطاعين العام والخاص.

وتجمع البوابة الوطنية للعمل (طاقات) أصحاب الأعمال وطالبي العمل في مكان واحد، بهدف تزويد الباحثين الجادين عن الفرص الوظيفية بالعديد من الخيارات المتعددة التي تتناسب مع تطلعاتهم ومؤهلاتهم.