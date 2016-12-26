طفلة الـ5 أشهر.. في المستشفى بسبب الماريغوانا

العربية نت – بوينوس ايرس- فرانس برس

أدخلت رضيعة في شهرها الخامس إلى المستشفى نهاية الأسبوع الماضي في #الأرجنتين بسبب تسممها بـ #الماريغوانا التي كان يدخنها على الأرجح والداها البالغان 14 و15 عاما على ما أفاد مصدر طبي.

وقال مدير مستشفى الأطفال في كوردوبا لوتشيانو بارييتي، إن الطفلة إما ابتلعت قطعة من الماريغوانا أو أنها تنشقت الدخان أو أن المادة انتقلت إليها من والدتها خلال الرضاعة.

وأكد لوتشيانو بارييتي خلال مؤتمر صحافي “أن وضعها يتطور جيداً”. وقال:” ننتظر نتائج تحاليل جديدة لرصد مخدرات أخرى محتملة”.