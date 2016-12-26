عضلات اصطناعية تتيح للروبوتات رفع أوزان أثقل بألف مرة

العربية نت – ميامي – فرانس برس

أعلن باحثون أميركيون أنهم صمموا عضلات اصطناعية يمكنها أن تجعل الروبوتات قادرة على رفع أوزان أثقل من وزنها بألف مرة.

ويشكّل هذا التقدّم التقني قفزة في مجال الروبوتات، بحيث يمكن أن تصبح الأجيال الجديدة منها ذات حركة أكثر ليونة، وفقاً للباحثين.

وقالت دانييلا روس أستاذة الهندسة الكهربائية والمعلوماتية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (ام آي تي) إن هذا الاختراع يتيح “منح الروبوتات قدرات خارقة”.

وهذه العضلات توضع حول لفائف معدنية أو أوراق بلاستيكية كلفة الواحدة منها دولار واحد، وفقاً لما جاء في دراسة نشرها الباحثون في مجلة الأكاديمية الأميركية للعلوم.

ويمكن لهذه العضلات الاصطناعية أن “تولّد طاقة تساوي 6 أضعاف القوة التي تولّدها عضلات الحيوانات الثديية، نسبة لمساحتها وهي أيضا خفيفة بشكل كبير”، وفقاً للباحثين.

وعلى ذلك، فإن عضلة وزنها غرامان و6 أعشار من الغرام يمكن أن ترفع 3 كيلوغرامات، “كما لو أن بطة ترفع سيارة”.

ومن الاستخدامات الممكنة لهذا الاختراع بناء مساكن في المستقبل على كوكب المريخ وإجراء عمليات جراحية دقيقة جداً وتصميم مركبات لسبر أغوار أعماق البحار وبناء أشكال هندسية قابلة للتعديل.

وقال الباحث روب وود “بما أننا صممنا محركات ذات خاصيات تشبه خاصيات العضلات الطبيعية، بات ممكناً أن نصمم روبوتات تقوم بكل أنواع المهمات”.