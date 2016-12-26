عفو رئاسي في فرنسا عن امرأة قتلت زوجها لأنه اعتاد ضربها

وطلبت بناتها الثلاث عفوا رئاسيا في محاولة حظيت بكثير من الدعاية ولقيت دعما من التماس على الإنترنت وقع عليه أكثر من 380 ألف شخص، وقام هولاند في بادئ الأمر بتخفيف الحكم في يناير قبل أن يمنحها العفو الكامل اليوم الأربعاء.

وقال مكتبه في بيان “رئيس الجمهورية قضى بأن مكان السيدة سوفاج لم يعد في السجن” مضيفا أنه سيتم إطلاق سراحها في الحال، وسوفاج واحدة من شخصين استفادا من عفو رئاسي من هولاند، ففي 2013 خفف الحكم الصادر بحق فليب الشناوي الذي كان وقتها صاحب أطول فترة لنزيل في السجون الفرنسية قبل أن يفرج عنه بموجب عفو بعد 38 عاما خلف القضبان.