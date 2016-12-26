عقب مقتل شخصين دهساً.. دبي تغرم المصلين على جوانب الطرق

العربية نت – دبي – حسام عبدربه

حذرت شرطة دبي من التوقف على جوانب الطرق السريعة لأداء الصلوات، وقالت إنها ستغرم المخالفين 500 درهم.

وجاء ذلك في أعقاب #حادث_دهس مؤلم راح ضحيته عدد من المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة المغرب على جانب شارع الشيخ محمد بن زايد، السبت الماضي.

وشدد العقيد سيف المزروعي، مدير الإدارة العامة لشرطة دبي، على أن انتظار السيارات على جوانب الطرق السريعة يعد بالغ الخطورة، ويمكن أن يتسبب في حوادث قاتلة.

وأعلن في تصريحات إلى صحيفة “غلف نيوز”، التي تصدر في الإمارات باللغة الإنجليزية، الأحد، تغريم المخالفين 500 درهم.

وقالت شرطة دبي، في بيان على “فيسبوك، السبت، إنه عندما كان السائق (غ. م) آسيوي الجنسية يقود مركبته ذات الدفع الرباعي بسرعة عالية، وعلى إثر انفجار إطار، انحرفت المركبة ودهست أشخاصاً يؤدون صلاة المغرب خارج الشارع العام قبل الجسر المؤدي إلى كل من إمارة الشارقة، ما أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 6، معظمهم بإصابات بليغة ومتوسطة.

وحثت القيادة العامة لشرطة دبي مستخدمي الطرق على أخذ الحيطة والحذر والانتباه والالتزام بالسرعات القانونية.

وأوضح المزروعي أنه قبل 15 دقيقة من الحادث المؤلم، توقفت حافلات في منطقة قريبة من الموقع، ونزل منها عمال لأداء صلاة المغرب، ولكن دوريات الشرطة اقتربت منهم وطلبت منهم التوجه إلى أقرب مسجد لأداء الصلاة.

وأضاف أن التوقف على جوانب #الطرق_السريعة يمثل مخاطرة في ظل التدفق الهائل والسريع لحركة السيارات، ويضع المصلين عرضة لحوادث دامية.

وأفاد أن شرطة دبي ستنظم حملة توعية حول التوقف على جوانب الطرق السريعة.

مصلون على جانب أحد الطرق السريعة