علاج جيني جديد لمقاومة السرطان الليمفاوي

صحيفة الجزيرة أون لاين:

وافقت هيئة العقاقير الطبية الأمريكية على عقار “لويسكارتا” الذي يعد العلاج الجيني الثاني لمرض السرطان الليمفاوي الهجومي لجهاز الغدد اللمفاوية.ويعتمد العلاج الجديد على التعديل الجيني للجهاز المناعي للمريض بحيث يمكنه محاربة الخلايا السرطانية.

ويُخصص علاج “لويسكارتا” للبالغين الشباب الذين لا يستجيبون لاثنين من العلاجات الكيميائية والذي يبلغ عددهم 3.500 شخص سنويا، ويعتمد على أخذ خلايا الجهاز المناعي للمريض في المعمل وإعادة حقنها في جرعة من العلاج قبل إعادة زرعها.

وأكد مدير هيئة العقاقير الطبية في فرنسا الدكتور سكوت جوتليب أن تكلفة العلاج تبلغ 373 ألف دولار.

وكانت الدراسة الإكلينيكية التي ساعدت هيئة العقاقير الطبية على الموافقة على هذا العلاج الجديد قد أجريت على 111 مريضا في 22 مستشفى، منهم 101 مريضا تم علاجهم بالعلاج الجيني الجديد .. وتبين أن 54% من هذه المجموعة التي أخذت العلاج تعرضوا لإصابة بالسرطان مرة أخرى و28% عودة جزئية وبعد ستة شهور من العلاج 80% من 101 مريضا الذين تم معالجتهم مازالوا على قيد الحياة ، وبعد ثماني شهور ونصف كان 39% بدون أي علامات سرطانية وهى تعد نسبة كبيرة.

ويأمل فريق من الصيادلة استخدام العلاج الجيني الجديد في علاج سرطان الرئة والبروستاتا والقولون والثدي الذين يتسببوا في وفاة 90% من وفيات مرضى السرطان.