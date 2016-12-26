علاج “كهربائي” غريب يخفض رغبتك في الأكل

العربية نت – دبي – غادة شكري

خلصت دراسة حديثة إلى أن استخدام التحفيز الكهربائي لأجزاء معينة من المخ يمكن أن يساعد في علاج “البوليميا” أو الشره العصبي، وهو أحد أنواع اضطرابات الأكل، ويتسبب في نوبات متواترة من الإفراط في تناول الطعام.

ويؤكد العلماء، وفق صحيفة “ديلي ميل”، أن هذه التقنية والتي تعتمد على استخدام الصدمات الكهربائية يمكن أن تقلل من الأعراض الرئيسية للمرض، بما في ذلك الرغبة المفرطة في تناول الطعام.

ويتسم النهم العصبي بأنه عبارة عن حلقة مفرغة من التناول الشره للطعام والتقيؤ الإرادي في نفس الوقت، ويعاني مرضى هذا النوع من الاضطرابات من هواجس شديدة حول وزن الجسم، والمظهر الخارجي، ومع مرور الوقت تتحول هذه الهواجس إلى أعراض قهرية تشبه تلك التي يعاني منها المدمنين.

وشملت الدراسة 39 مريضاً بالشره العصبي، خضعوا لما يسمى بـ”التنبيه بالتيار المباشر عبر الجمجمة”، وتمت هذه العملية بتثبيت أقطاب كهربائية على الرأس لتحفيز المناطق المستهدفة في الدماغ.

واتضح انخفاض أعراض الشره العصبي بنسبة 31% لدى الذين خضعوا لهذا الاختبار مقارنة بآخرين خضعوا لاختبار وهمي بنفس الطريقة.

ومن جانبها، قالت ماريا كيكيك، الباحثة والدكتورة في معهد الطب النفسي وعلم النفس والأعصاب في جامعة لندن والمشرفة على الدراسة، أن النتائج الأولية والتي وصفتها بالمتواضعة، تؤكد فعالية تحفيز الدماغ بالكهرباء في قمع الرغبة المفرطة في تناول الطعام، مع السيطرة على الأعراض الرئيسية للنهم العصبي.

وأوضحت كيكيك أن التحفيز بالكهرباء يتم من خلال تحسين السيطرة المعرفية على الأعراض القهرية لهذا الاضطراب المرضي.

وعلى الرغم من وصفها النتائج الأولية بالمتواضعة، قالت كيكيك إن هناك تحسناً واضحا في الأعراض والقدرة على اتخاذ القرار بعد جلسة علاج واحدة باستخدام التحفيز المباشر بالكهرباء عبر الدماغ.