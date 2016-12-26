علاج مرض السكر بطرق طبيعية

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ذكر موقع ” health line ” الطبي، أن هناك عددا من الأسباب وراء إصابة الكثير من الأشخاص بمرض السكر، ويبحث الكثير منهم علاجات بديلة للعلاج الدوائي الذي يحتوي على أعراض جانبية، ومن أبرز أسباب الإصابة به.

أبرز أسباب الإصابة بالسكر

زيادة الوزن

وجد أن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة بثلاث مرات لتطوير مرض السكر.

تناول الكافيين

شرب الكثير من الكافيين يسبب إفراز الأدرينالين من الغدة الكظرية مما يؤدي إلى خروج مخزون السكر من الكبد إلى الدم، هذه العملية تؤدى لإفراز الأنسولين من البنكرياس ولتضرر وظائفه مع مرور الوقت.

التوتر وحالات الضغط

إفراز الأدرينالين والكورتيزون يؤدي إلى تسارع تحلل مخزون السكر مما يؤدى إلى إفراز الأنسولين.

نقص النوم المزمن

يؤدي إلى تطور المقاومة للأنسولين ولزيادة في مستويات الأنسولين في الدم، ضغط الدم، السمنة ومرض السكر.

خلل في وظائف الكبد

يعبر عنه بعدم قدرته على تحويل السكر إلى جليكوجين.

علاج السكر من الطبيعة

الجرجير

تناول حزمة جرجير واحدة خلال الثلاث وجبات بالتساوي بحيث يتم تناولها على مدار اليوم مع الوجبات يخفض قليلاً من كمية السكر الموجودة في دم مرضى السكر، إذ أنه يقوم بجزء محدود من مهمة الأنسولين في الدم.

الحلبة

تحتوي بذور الحلبة على زيت ثابت ويخلط مع أي مشروب ويعطى للمرضعات لزيادة إفراز اللبن، ويزيل تجاعيد الوجه وعمل ضماد بمهروس البذور يشفي التهابات الجلد والخراج، وشرب مغلي البذور ملين وفاتح للشهية ويشفى ضيق النفس والحكة والربو والتهاب الزائدة الدودية وقابض للإسهال ويمنع شيب الرأس وأكل الأوراق المغلية مقوي عام.

ويستعمل مغلي مسحوق الحلبة الذي يعمل بطريقة الشاي بواقع معلقة صغيرة مملوءة بمسحوق العشبة ثم يصب عليها في كوب زجاجي الماء المغلي فوراً فانه يساعد على اندمال جروح وخراجات مرضى السكر بصورة فعالة، ويكون ذلك بمعدل كوب بعد الإفطار مباشرة وآخر بعد العشاء مباشرة، لأن الحلبة نبات ملين للأمعاء الدقيقة وأنّ الإفراط في استخدامه يؤدّي إلى الإسهال.

الفاصوليا البيضاء

تناول الفاصوليا البيضاء مجففة مطبوخة يعين كثيراً في علاج مرض بول السكر وخفض نسبة السكر العالية في دم المريض، وذلك إلى جانب العلاجات الطبية الأخرى فالفاصوليا مقوية ومغذية بشرط أن تطهى بزيت الذرة حيث إنه خال تماماً من الكولسترول.

الزعتر

نبات يتم دمجه بالكريمات المعدة لعلاج الألم ولتحسين تدفق الدم، فهو يعالج الألم، الالتهابات، التلوثات ويحسن من تدفق الدم ، مما يساهم في مقاومة ارتفاع نسبة السكر في الدم.