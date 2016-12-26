علماء: الدهون الضارة قد تساعد في مكافحة السمنة المفرطة

BBC عربي:

اكتشف العلماء أن الدهون الضارة في جسم الإنسان قد يكون لها دور في مكافحة السمنة المفرطة لأنها تعزل البروتين المسؤول عن تخزين الدهون وازدياد وزن الإنسان .

وأضاف فريق البحثي أن “أغلبية الدهون في جسم الإنسان ليست صحية، لاسيما البيضاء، لأنها تتراكم حول الخصر والأرداف والأفخاذ، مما يؤدي إلى إزدياد الوزن”.

وأوضح العلماء أن كميات قليلة من الدهون “البنية” الموجودة حول العنف والكتفين “تكون متعطشة لحرق الطاقة”.

وتمد الدهون “البنية” جسم الإنسان بالطاقة مما يؤدي إلى خسارة السعرات الحرارية الفائضة.

وتوصل العلماء إلى طريقة لتحويل الدهون “البيضاء” إلى دهون “بنية فاتحة” (بيج) – قادرة على تخفيف الوزن الزائد في جسم الإنسان.

وقال الدكتور عرفان لودحي من جامعة واشنطن للطب في الولايات المتحدة إن “هدفنا هو إيجاد طريقة لمعالجة أو للحد من السمنة المفرطة”.

وأضاف لودحي “توصلنا خلال دراستنا إلى أنه في حال استهدفنا البروتين في الدهون البيضاء، فإنه باستطاعتنا تحويل الدهون الضارة إلى نوع من الدهون يحارب السمنة المفرطة”.

واكتشفت الدهون “البيج” (بني فاتح) عند البالغين في عام 2015، وأثبتت بأنها قادرة على العمل بطريقة مشابهة للدهون البنية.

وأجريت التجارب على الفئران، ووجد فريق لودحي بأن الحد من بروتين يطلق عليه اسم PexRAP”بياكسراب” يحَول الدهون البيضاء إلى دهون بنية فاتحة (بيج) التي تحرق الدهون.

والخطوة الثانية التي يترتب على العلماء العمل عليها تتمثل بإيجاد طريقة آمنة للحد من هذا البروتين في خلايا الدهون البيضاء في الإنسان.

وقال الدكتور لودحي” التحدي الذي نواجه الآن يكمن بإيجاد طرق آمنة للتوصل إلى ذلك من دون التسبب بتعرض الإنسان إلى ارتفاع حرارته”، مضيفاً أن ‘مطوري الأدوية لديهم هدف جيد الآن “.