علماء يحولون طاقة الدم إلى كهرباء

صحيفة الجزيرة أون لاين:

يسعى فريق من العلماء الصينيين لتطوير مولد طاقة خفيف الوزن يعتمد على أنابيب الكربون مصنوعة من الألياف مناسبة لتحويل طاقة الدم المتدفقة في الأوعية الدموية إلى كهرباء.وفي محاولة لتصور مولدات الطاقة الدقيقة المرنة التي تستفيد من تدفق السوائل البيولوجية، يشرح العلماء في جامعة “فودان” بشنجهاي في الصين، كيفية عمل هذا النظام؛ حيث قام الباحث “هوشينج بينج”، وفريقه البحثي بتطوير ألياف ذات سمك أقل من الملليمتر الواحد يولد الطاقة الكهربائية عندما يحاط بمحلول ملحي متدفق، في أنبوب رقيق أو حتى وعاء دموي.

وعند بدء التجربة، تم لف مجموعة من الأنابيب النانوية الكربونية (المعروفة مستقرة كهربائيا وميكانيكا) بشكل مستمر حول لب من البوليمر، وقال العلماء إن “الكهرباء مستمدة من الحركة النسبية وفقا لهذه النظرية، يتم إنشاء طبقة مزدوجة الكهربائية حول الألياف، وتوليد الكهرباء تدريجيا على طول محور طويل”.

وكانت كفاءة إنتاج الطاقة لهذا النظام عالية، مقارنة بأنواع أخرى من أجهزة توليد الطاقة المصغرة، وأفادت التقارير أن تلك التقنية أظهرت كفاءة متفوقة في تحويل الطاقة تزيد على 20%، فضلا عن مزايا أخرى كخفة الوزن، وبالتالي تقدم آفاق التطبيقات التكنولوجية المتجددة.