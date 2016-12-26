علماء يطورون هلاما يساعد في إنقاذ عيون الجنود

صحيفة الجزيرة أون لاين:

نجح علماء أمريكيون في تطوير آلية سريعة لعلاج إصابات العين الشديدة. فقد قام العلماء والمهندسون في جامعة “جنوب كاليفورنيا” بتطوير هلام يتغير من حالة السيولة إلى الحالة المتماسكة عند وضعه على العين.وقد تم اختبار الهلام على الأرانب، فيما يتوقع العلماء إمكانية البدء في التجارب السريرية البشرية مطلع عام 2019.

وتعد أحد الاستخدامات المحتملة للهلام المطور هو التئام جروح وإصابات العين في ساحة المعركة، وعندما يكون المريض مستعدا لعملية جراحية لإصلاح الإصابة، يمكن إزالة طبقة الهلام المغلفة للجرح بالماء البارد.

وقال الدكتور جون والين، أستاذ مساعد في قسم طب العيون جامعة “جنوب كاليفورنيا” “إذا نظرتم إلى البيانات التاريخية على مدى العقود الماضية، ستجدون أن معدل إصابات العين المرتبطة بالحروب قد ارتفعت بشكل مطرد من نسبة ضئيلة إلى ما بين 10 إلى 15%.

مضيفا “يمكن أن نعزو بعض هذه التغيرات في الحروب إلى استخدام أسلحة متفجرة متنقلة”، فعندما طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من المجتمع العلمي تطوير أساليب جديدة لعلاج إصابات العين، فكرنا على الفور في تطور مادة متقدمة كنا قد استعنا بها سابقا في جراحات زرع الشبكية”.

ومع ذلك، فإن ساحة المعركة ليست المكان الوحيد الذي يمكن استخدام الهلام فيه”.

وشدد العلماء على أهمية النتائج المتوصل إليها – والتي نشرت في عدد ديسمبر من مجلة “العلوم والطب الانتقالي” – على أنه يمكن أن يكون الهلام مفيدا في غرف الطوارئ في المناطق الريفية التي لا يوجد فيها مركز لأمراض العيون”.