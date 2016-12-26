“غوغل” تقيل موظفاً أظهر عنصرية ضد النساء بمذكرة داخلية

العربية نت – دبي – رويترز

أقالت شركة “غوغل” موظفا كتب مذكرة داخلية أرجعت التفاوت بين الجنسين في #صناعة_التكنولوجيا إلى فروق بيولوجية.

وأكد جيمس دامور، المهندس الذي كتب المذكرة، إقالته قائلاً في رسالة أرسلها لـ”رويترز” عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين، إنه أقيل “لتكريسه الصور النمطية عن الجنسين”.

وقال دامور إنه يستكشف كل صورة الإنصاف القانوني الممكنة. وقالت “غوغل” إنه لا يمكنها الحديث عن حالات فردية للعاملين.

وكتب جيمس في مذكرة داخلية للشركة الأسبوع الماضي: “يرجع جانب من الاختلاف في توزيع التفضيلات والقدرات بين#الرجال و #النساء إلى أسباب بيولوجية، وقد تفسر هذه الفروق لماذا لا نرى تمثيلاً متساوياً للنساء في قطاع التكنولوجيا وفي القيادة”.

وقال ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لـ”غوغل” في رسالة بريد إلكتروني داخلية، اطلعت عليها “رويترز” يوم الاثنين: “تنتهك أجزاء من المذكرة مدونة السلوك الخاصة بنا وتتجاوز الحد بتعزيز صور نمطية للجنسين ضارة في أماكن العمل التابعة لنا”.

وأشعلت المذكرة نقاشاً محتدماً بخصوص معاملة المرأة في وادي السيليكون الذي يهيمن عليه الرجال والذي تأجج على مدى شهور بعد فضائح #تحرش في شركة “أوبر تكنولوجيز” وفي عدد من الشركات.

وأرسل دانييل براون، نائب رئيس “غوغل” لشؤون التنوع مذكرة للرد على الغضب قائلاً إن مذكرة المهندس “عززت افتراضات غير صحيحة بخصوص النوع الاجتماعي”.