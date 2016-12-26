فروقات كبيرة في معدلات الخصوبة بين رجال العالم

وبيّن معدو التحقيق أن الفروق في الخصوبة لدى الرجال أوضح بكثير مما هي لدى النساء مع عدد #أطفال يراوح بين أقل من طفل واحد إلى أكثر من 13 تبعا للبلدان، في مقابل طفل واحد إلى 8 لكل امرأة.

وفي البلدان الـ146 التي شملتها الدراسة، يبلغ معدل سن الأبوة 33.6 سنة فيما سن #الأمومة هو 28 سنة في المعدل. وفي حوالي 20 بلدا، وكلها في إفريقيا، معدل سن #الأبوة يتخطى 40 عاما.

وفي البلدان الأوروبية، يراوح معدل الخصوبة لدى الرجال بين #طفل وطفلين كما هو في المجمل قريب من المعدل المسجل لدى النساء.

وتسجل بلدان جنوب القارة الأوروبية وشرقها نسبة خصوبة منخفضة لدى الرجال تقرب من 1.2 طفل لكل رجل في المعدل، فيما تراوح في غرب أوروبا وشمالها بين 1.7 طفل و2.1 كما الحال في أميركا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا.

كذلك فإن الفوارق أكبر في آسيا مع مستويات خصوبة متدنية جدا في اليابان وكوريا الجنوبية (حوالي 1.2 طفل) وحتى أقل من هذه النسبة في بعض بلدان الخليج العربية (أقل من طفل واحد في المعدل في قطر) بسبب التفوق العددي الكبير للرجال على النساء خصوصا جراء الهجرة.

في المقابل تسجل نسبة خصوبة أعلى في بلدان آسيوية أخرى إذ تصل إلى خمسة أطفال لكل رجل في باكستان وسبعة أطفال في افغانستان.

وفي أميركا اللاتينية، معدل الخصوبة لدى الرجال أدنى مما هو في آسيا غير أن الفوارق ملحوظة أيضا إذ تراوح النسبة من أقل من طفلين (في كوبا وتشيلي وكوستاريكا) إلى أكثر من خمسة (هايتي).

أما المعدلات الأعلى على الإطلاق للخصوبة لدى الرجال فتسجل في افريقيا جنوب الصحراء إذ أن نصف بلدان المنطقة الـ41 التي شملتها الدراسة تشهد معدلا يفوق 8.5 أطفال لكل رجل كما أن ربع البلدان تسجل معدلا يفوق 10 أطفال لكل رجل.

وتسجل أعلى نسبة خصوبة لدى الرجال في النيجر (13.6 طفلا في المعدل) وجنوب السودان (13.5 طفلا) وتشاد (12.1 طفلا) وعموما في بلدان منطقة الساحل. وحدها أربعة بلدان (جنوب افريقيا وبوتسوانا وليسوتو وناميبيا) تسجل معدلات خصوبة تقل عن 6 أطفال لكل رجل.