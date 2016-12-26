فريق طبي ينقذ ثلاثينية من التصاق الجنين بالقولون في عنيزة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك سعود بعنيزة من إنقاذ امرأة حامل في بداية شهرها الثالث حيث كانت تعاني من آلام شديدة أسفل البطن خاصة في الجانب الأيسر منه وتبين بعد الفحوصات أن حملها كان خارج الرحم في داخل البطن بمنطقة القولون التي تعد حالة نادرة الحدوث ومتقدمة الخطورة.وأجريت للمريضة عملية جراحية جرى خلالها استئصال الكيس والجنين الموجود داخل البطن دون التأثير على الرحم وأعضائها الداخلية والحفاظ على حياة المريضة وتكللت العملية بالنجاح.