فريق من أوكسفورد يختبر أول مصل عام للإنفلونزا في العالم

العربية نت – لندن -رويترز

يختبر باحثون من جامعة أوكسفورد مصلا موسميا سيكون الأول في العالم الذي يكافح كل أنواع فيروس الإنفلونزا في اختبار معملي مدته عامان يشمل أكثر من ألفي شخص.

وطور معهد جينر بجامعة أوكسفورد وشركة فاكسيتك التي أسسها علماء من معهد جينر هذا المصل العام.

ويتعين تغيير الأمصال الموجودة حاليا كل عام لتلائم سلالات الفيروس المنتشرة كما أنها عادة لا تحمي الناس بدرجة كافية خاصة كبار السن من ذوي المناعة الضعيفة.

ويعمل المصل الجديد باستخدام بروتينات موجودة بداخل الفيروس وليس البروتينات الموجودة على سطحه. فالبروتينات الملتصقة على سطح الفيروس مثل الدبابيس تتغير باستمرار أما تلك الموجودة بداخله فهي مستقرة.

ويحفز المصل الجديد بالأساس النظام المناعي لزيادة خلايا تي التي تقتل الفيروسات بدلا من الأجسام المضادة.

وأظهرت دراسات سابقة أن خلايا تي يمكنها مكافحة أكثر من نوع من #فيروسات_الإنفلونزا.

ويأمل الباحثون أن يقدم المصل الجديد حماية أفضل وأطول أمدا عندما يستخدم مع جرعة مصل الإنفلونزا الموسمي المعتادة.

وقال توم إيفانز الرئيس التنفيذي لشركة فاكسيتك “نأمل أن يستمر أثره ما بين عامين وثلاثة أعوام -وربما أربعة- لكننا لن نعلم حتى نجري التجارب”.

واختبر المصل الجديد بالفعل من حيث السلامة وسينتقل الآن إلى اختبارات المرحلة الثانية. ولم يصل أي مصل عام للإنفلونزا من قبل إلى مرحلة الاختبارات الثانية.

وقال إيفانز “نتطلع إلى شركة رأسمالها أكبر لتنتقل بالمصل إلى مرحلة الاختبار الثالثة والأخيرة”.