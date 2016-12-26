فريق يسقط أطول سلسلة دومينو تضم 80 ألف قطعة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

تمكن فريق ألماني في ولاية هيسن من تحطيم الرقم القياسي العالمي في إسقاط أطول سلسلة دومينو.واستطاع الفريق، بقيادة باتريك زينر، إسقاط سلسلة تتألف من 80 ألف و432 قطعة دومينو، متجاوزا بذلك الرقم القياسي العالمي لهذا العدد، والذي كان يبلغ 76 ألف قطعة.

وفي سياق متصل، أعلن أولاف كوخنبكر، من معهد الأرقام القياسية، أن نفس الفريق تمكن من تحقيق رقم قياسي آخر في بناء أكبر هرم ثنائي الأبعاد من 8001 قطعة دومينو، وبذلك تمكن الفريق من تحسين رقمه السابق البالغ 7200 قطعة.