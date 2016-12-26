فصل امرأة من عملها بسبب إشارة بذيئة نحو موكب الرئيس ترامب

صحيفة الجزيرة أون لاين:

تعرضت امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية، للفصل من عملها، بسبب قيامها بإشارة بذيئة عندما رفعت إصبعها الأوسط نحو موكب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء مرورها بدراجتها بجانبه.وتمكن مصور كان مرافقاً لترامب، من التقاط الإشارة البذئية التي قامت بها جولي بريسكمان، في منطقة سترلينج بولاية فيرجينا أثناء مغادرة الرئيس ملعب الجولف في 28 أكتوبر الماضي.

وتقول بريسكمان 50 عاماً لصحيفة “هافينجتون بوست” التي أوردت النبأ يوم الاثنين: “بدأ الدم يغلي في عروقي عندما كان يمر (بجانبي)”. وتم تداول الصورة التي تظهر بها بريسكمان أثناء قيامها بالإشارة البذيئية على الانترنت، بعد أن تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). ثم استخدمت بريسكمان، التي تعمل محللة تسويق، الصورة المثيرة للجدل، كصورة شخصية لها على موقعي (فيسبوك) و(تويتر)، وأخطرت الشركة التي تعملبها – وهي (أكيما إل إل سي) المعنية بالإشراف على العقود الحكومية – بشأن ما تم تداوله على الإنترنت.

من جانبها، فصلت الشركة السيدة، وهي أم لاثنين من الأبناء، من العمل بعد ثلاثة أيام من الواقعة، حيث قالت إن بريسكمان انتهكت سياسات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من الممكن أن تضر بسمعة الشركة المهنية.

من ناحية أخرى، قالت بريسكمان إنها أخبرت الشركة بأن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لا تتضمن اسم الشركة التي تعمل بها، كما أن الواقعة لم تكن أثناء مواعيد العمل.

ويشار إلى أن فرجينيا لديها قوانين عمل تسمح لشركات القطاع الخاص بفصل الموظفين لأي سبب من الأسباب. ولم ترد الشركة عندما طلبت منها الصحيفة التعليق.