فطيرة عمرها أكثر من قرن ما زالت صالحة للأكل!

العربية.نت

أن تبقى #فطيرة_صالحة_للاستهلاك أياما هذا أمر معقول، لكن أن يمر على تاريخ تحضيرها 100 عام فهذا أمر يصعب تصديقه، لكن هذا ما حدث فعلا، حسب ما أعلنته مؤسسة تراث #القطب_الجنوبي النيوزيلندية، التي أكدت أن الباحثين عثروا في شبه جزيرة “أدار” على #فطيرة_صالحة_للأكل ، تم طهوها في بداية القرن العشرين.

وذكر المصدر، وفق ما تناقلته وسائل إعلامية، أن #فطيرة_الفواكه طبختها شركة “هانتلي آند بالمرز”، وكانت موضوعة بعلبة من الصفيح، وملفوفة في الورق، ورغم أن العلبة كانت بحالة سيئة إلا أن الفطيرة بدت صالحة للأكل.

ويعتقد أن الفطيرة أخذتها إلى القطب الجنوبي بعثة الاستكشاف البريطانية “تيرا نوفا” بقيادة الضابط روبرت فالكون سكوت في الفترة ما بين 1910 و1913. وقد لقي جميع أفراد البعثة حتفهم في طريق العودة من القطب الجنوبي.