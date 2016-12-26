فـن النحــت

عبدالله الجعيثن – جريدة الرياض

ولعله من أقدم الفنون، فقد تمّ رصد منحوتات حجرية قبل الميلاد بـ4500عام، وهو من الوسائل الأولى المتاحة للإنسان القديم ليعبّر عن المشاعر، أو يترك أثراً له بعد وفاته، أو يدوّن بعض خواطره وذكرياته، ولو على شكل رسوم بدائية.. فهكذا تبدأ الأمور..

والنحت مُتاح للإنسان قبل أن يتحضّر، أو يملك الأدوات الفنية، فكل ما يحتاجه صخرة حادة ينحت بها ما يريد على جبل أو غار، وقد ورد في القرآن الكريم، (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا) والأقرب من آراء المفسرين أن الرقيم معطوف على الكهف فهما صفتان للفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى، فالرقيم (فعيل) بمعنى (مفعول) أي (مرقوم)، ولعلّ أولئك الفتية نحتوا أسماءهم وأنسابهم على حجر الكهف، وربما قصتهم..

على أي حال النحت فنّ قديم جداً، لازم الإنسان في مختلف أحقاب حياته، وتطور مع تطوره، وخرجت له، ومنه، مدارس ونُقّاد، وقد تناقشت مع أحد الأستاذة حول هذا الفن فقال: ألاترى أننا نناقش فنّاً بغير لغته، فلغته الحجر؟ .. فقلت: النقد جزء من الفلسفة وأداتها اللغة، أما النحت فمادته هي لغته..

ولموقف الإسلام الحنيف من نحت التماثيل لجأ مبدعو هذا الفن إلى أشكال جمالية وحروف وزخارف بعيدة عما نهى عنه الإسلام الحنيف..

وحتى الشعراء المبدعين قد يعتبرون معانيهم وصورهم وقوافيهم وموسيقاهم الشعرية نوعاً من النحت الراقي الدقيق، كما قال البحتري:

إِذا مَحَاسِنِيَّ اللاتي أُدِلُّ بِها .. كانت عُيُوبي، فَقُلْ لي: كيفَ أَعْتَذرُ؟

عَلَيَّ نَحتُ القَوافِي مِنْ مَقَاطِعِها … وليس عليَّ إذا لم تَفْهَمِ البَقَرُ.