فلكيون ينفون حدوث أيام مظلمة أواخر نوفمبر

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أكد الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حدوث أيام مظلمة في كوكب الأرض أواخر شهر نوفمبر الحالي بسبب اقتران كوكبي الزهرة والمشتري عار تماما عن الصحة، مؤكدًا أن هذه الشائعات كثيرًا ما تتردد في مثل هذه الأوقات وتتزامن مع قرب نهاية العام وبداية العام الجديد.

وقال عودة إن الشيء الصادق الوحيد في هذه الشائعة هي حدوث اقتران بين الكوكبين في يوم الاثنين المقبل فجرًا، مؤكدًا أن هذا الحدث من الظواهر الفلكية الجميلة التي تستحق المتابعة والمشاهدة بالعين المجردة أو عن طريق التليسكوبات الفلكية التي تعطي هذا المشهد متعة خاصة حيث يقترن كوكبي الزهرة والمشترى بأقماره البديعة.

وأوضح أن الاقتران هو اجتماع اثنين أو أكثر من كواكب المجموعة الشمسية مع بعضها البعض أو مع القمر في خط مستقيم، مشيرا إلى أن اقتران كوكبي الزهرة والمشتري ظاهرة فلكية متكررة حدثت مرتين في شهري يونيو وأكتوبر عام 2015 ، كما حدثت في شهر أغسطس من العام الماضي.

وأشار رئيس المعهد إلى أن كوكب الزهرة “فينوس” وكوكب المشترى “جوبيتر” هما ألمع الأجرام السماوية على الإطلاق ويأتي ترتيبهما الثالث والرابع في اللمعان بعد الشمس والقمر ويمثل اقترانهما منظرًا رائعًا .