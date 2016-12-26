فهد المولد يعيد السعودية إلى النهائيات

صحيفة الجزيرة – جدة – أ ف ب:

دخل الجناح فهد المولد بين الشوطين وسجل هدفا رائعا منح السعودية بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم، بفوزها على ضيفتها اليابان 1 – صفر الثلاثاء في الجولة الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات آسيا إلى مونديال 2018. وهي المرة الخامسة والأولى منذ 2006، تبلغ فيها السعودية نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وستشارك في المونديال الروسي بعد غيابها عن نسختي 2010 في جنوب إفريقيا و2014 في البرازيل. وبات المنتخب السعودي أول منتخب عربي يتأهل لمونديال 2018. ورفع المنتخب الأخضر رصيده إلى 19 نقطة في وصافة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن استراليا الثالثة التي ستخوض ملحقا قاريا ضد سوريا، علما أن اليابان (20 نقطة) كانت قد ضمنت تأهلها. وكانت السعودية في حاجة إلى الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل المباشر بفارق الأهداف عن استراليا التي حققت فوزا صعبا الثلاثاء على ضيفتها تايلاند 2 – 1، بينما قضى العراق على آمال الامارات الضئيلة بالحلول ثالثة، بفوزه عليها في عمان 1 – صفر.

وتأهلت السعودية عام 1994 لأول مرة إلى مونديال الولايات المتحدة فبلغت دور الـ 16 عندما خسرت أمام السويد (1 – 3)، ثم خرجت من الدور الأول في 1998 و2002 و2006. وتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى مونديال روسيا بينما سيخوض الثالث من كل مجموعة، سوريا عن المجموعة الأولى واستراليا عن الثانية، الملحق الآسيوي.

وتعادلت سوريا الثلاثاء مع مضيفتها إيران 2 – 2. وتلتقي سوريا واستراليا في الملحق الآسيوي 5 و10 تشرين الأول / أكتوبر المقبل، والفائز منه يتأهل لمواجهة رابع منطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وعلى ملعب «الجوهرة المشعة» في جدة وأمام أكثر من 62 ألف متفرج تقدمهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عول المدرب الهولندي للمنتخب السعودي بيرت فان مارفيك في تشكيلته الأساسية على يحيى الشهري، نواف العابد ومحمد السهلاوي لتسجيل الأهداف، بينما اعتمد البوسني وحيد خليلودزيتش على المهاجم شينجي اوكازاكي، المدافع مايا يوشيدا والظهير يوتو ناغاتومو، وعاد إلى تشكيلته لاعب الوسط كيسوكي هوندا.

بدأت المباراة بطيئة نسبيا وضغط فيها اليابانيون منذ البداية. وأبعد المدافع أسامة هوساوي كرة اوكازاكي المنفرد (5)، قبل أن يتصدى حارس اليابان ايجي كاواشيما لركلة نواف العابد (18). ومن ركنية أنقذ العابد الأخضر عن خط المرمى (32)، قبل أن يبعد الحارس عبد الله المعيوف كرة هوتارو ياماغوتشي البعيدة (39)، لينهي المنتخب السعودي الشوط الأول بتسديدة منصور الحربي الخطيرة (43).

ضربة معلم لفان مارفيك

في الشوط الثاني دخل المولد بدلا من السهلاوي، لكن اليابان تابعت ضغطها، فمن عرضية لناغاتومو، سدد غنكي هاراغوتشي بجانب القائم الأيسر (52)، قبل أن يهدر فهد المولد فرصة سانحة من انفراد صده الحارس ايجي كاواشيما ببراعة بقدمه (54). لكن المولد، مهاجم نادي الاتحاد، عوض إهداره بطريقة ولا أروع، عندما تلاعب بالدفاع وسدد صاروخية من نحو 10 أمتار انفجرت في المقص الأيسر للمرمى الياباني (63). سدد المولد بعدها في القائم وحاولت السعودية تسجيل هدف الاطمئنان كي لا تعود إلى الملحق، لكن هدف المولد كان كافيا لعودتها إلى المونديال بعد غياب نسختين.