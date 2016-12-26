فوائد مذهلة لعلاج البنكرياس.. والسر في 6 أعشاب

العربية.نت – جمال نازي

على الرغم من صغر حجمه، حتى أنه لا يكاد يلفت الأنظار، فإن للبنكرياس دور رئيسي في عمليات الجهاز الهضمي ووظائف الغدد الصماء. وللبنكرياس وظيفتين أساسيتين، تتمثل الأولى في إنتاج الإنزيمات لهضم الدهون والبروتينات، أما الوظيفة الثانية فهي إنتاج الأنسولين للتحكم في مستوى الجلوكوز في الدم، وفقا لموقع “herbs-info”.

وهناك عدد من المكملات العشبية التي قد تحسن من صحة #البنكرياس من خلال الحماية ضد كافة الاضطرابات، ومنها:

1- ذيل الحصان Horsetail

يٌعتقد أن محتوى السيليكا الغنية في #عشبة_ذيل_الحصان يساعد على شفاء وإعادة بناء الأنسجة التالفة الناجمة عن التهاب البنكرياس. وعلاوة على ذلك، تبين من دراسة لتحليل آثار مستخلص ذيل الحصان على الفئران المصابة بالسكري أنه بعد 5 أسابيع من العلاج، فإن الخلاصة العشبية أنتجت أنشطة كبيرة لمكافحة السكري وتجديد البنكرياس.

2- أوريغانو Oregano

في الطب التقليدي، كان يُعتقد أن #الأوريغانو علاج واعد للأكسدة المرتبطة باضطرابات مثل مرض السكري، بسبب مضادات الأكسدة الفينولية الطبيعية الغنية. وفي عام 2004، درس باحثون في جامعة ماساتشوستس الآليات المضادة لمرض السكري من مستخلص الأوريغانو، ووجدوا أنها مفيدة للبنكرياس. وتدعم هذه النتائج الاعتقاد بأن الأوريغانو يمكن أن يكون عاملاً محتملاً لمكافحة فرط سكر الدم لإدارة ارتفاع السكر في الدم ومضاعفات السكري على المدى الطويل.

3- الهندباء Dandelion

يعتقد أن #الهندباء علاج فعال ضد خلايا سرطان البنكرياس. وفي عام 2012، اكتشف باحثون من كندا أن مستخلص جذور الهندباء يمكن أن يساعد في قتل الخلايا السرطانية دون التأثير على الخلايا السليمة.

4- عشبة الجنتيانا Gentian

أثبتت هذه العشبة نفسها باعتبارها واحدة من أفضل الأدوية في تعزيز صحة البنكرياس. إن جذور #الجنتيانا يمكن أن تحفز البنكرياس والمرارة والأغشية المخاطية للمعدة لزيادة إفراز انزيمات البنكرياس، والصفراء، وحمض المعدة وعصارة الجهاز الهضمي.

5- أوراق الزيتون Olive Leaves

على مر الزمان، أصبح كثير من الناس أكثر وعيا بقيمة #أوراق_الزيتون ومزاياها الصحية. وفي الواقع، فإن هذه الأوراق تحتوي على المكونات القوية التي تساعد على تحسين الدورة الدموية، وإزالة السموم من الدم، وخفض ضغط الدم. كما تساعد على المدى الطويل في تعزيز وظائف الغدة الدرقية والكبد والبنكرياس.

وتشير الأبحاث أيضاً إلى أن استخدام أوراق الزيتون مفيد للحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبنكرياس.

6- عرق السوس Licorice

يعتبر #عرق_السوس علاج ممتاز للعديد من اضطرابات البنكرياس، وخاصة في الطب الصيني التقليدي. ووفقاً للأبحاث، يعزز عرق السوس مع خلاله المركبات المضادة للالتهابات التي تعمل على تقليل الألم والتورم المرتبطة بظروف البنكرياس، مثل التهاب البنكرياس.