قاض يتقاضى رشوة لتخفيف حكم الإعدام

صحيفة الجزيرة أون لاين:

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 17 ديسمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة مستشار بمحكمة جنايات الزقازيق، وعضوي مجلس نواب، في قضية رشوة، وذلك أمام الدائرة 3 شمال القاهرة بالعباسية.وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تلقى المتهم الأول رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.

وكانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض على “ص. غ”، مستشار ورئيس محكمة جنايات وعضوي مجلس شعب سابقين، في أحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقي وتقاضى من رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.

وتبيّن لضباط الرقابة الإدارية أن الرشوة مقدمة للقاضي من عضو مجلس نواب سابق، بمدينة ومركز منيا القمح، وعضو مجلس نواب سابق بمحافظة المنوفية، مقابل تخفيف الحكم على المتهم “هـ. س”، والذي يعمل الحارس المزرعة المملوكة لنائب المنوفية السابق المتهم، في قضية قتل، من الإعدام شنقًا، إلى السجن المؤبد.