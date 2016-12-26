قريباً.. افتح غرفتك بالفندق من خلال الجوال

العربية. نت – عماد البليك

مهما كان مفتاح غرفتك بالفندق، بطاقة ذكية، أو مفتاحاً متدلياً من مقبض جميل الصنع، أو أياً من هذا القبيل، فهو قد يضيع بسهولة منك.

وإذا كنت داخل مدينة كبيرة مزدحمة بالبشر والسيارات والشوارع، فالوضع سوف يتعقد بلاشك.

لهذا فإن المفاتيح المعدنية قد تصبح ككثير من الأشياء من العناصر التقليدية ويتم استبدالها عما قريب.

وفي هذا الإطار قامت سلسلة فنادق هيلتون المعروفة بإطلاق تكنولوجيا للتحكم في أبواب الغرف عن طريق الهاتف النقال.

وبعبارة أخرى أن تقوم بفتح غرفتك عن طريق تطبيق يتم تحميله على المحمول.

وإذا كنت تقيم أو ستقيم في واحد من عشرة فنادق بالمملكة المتحدة يجري التجريب عليها، فسوف تحصل على التطبيق لفتح الغرفة والأماكن الأخرى التي تحتاج الوصول إليها داخل الفنادق بما فيها المصاعد مثلا.

ويتم تفعيل التطبيق قبل وصولك بيوم في حال الحجز المبكر، ويتم تعطيله فور انتهاء مدة إقامتك بالفندق.

وببساطة فإن فتح الغرفة يتم بالضغط على زر على التطبيق مكتوب عليه “افتح” ليكون الباب قد انفتح تلقائياً.

لكن ثمة فنادق بدأت هذه الخطوات فعليا من قبل، إلا أن هليتون ربما ستكون من يعمم التجربة، أو فكرة التطبيق مختلفة وأكثر تحكماً وسرية.

وفي الوضع الجديد فلن تحتاج المرور عبر موظف الاستقبال لاستلام المفتاح أو تسليمه في الخروج، فالمحمول معك ولابد، إلا أن يضيع فتلك قصة أخرى.