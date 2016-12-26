قصة طريفة لإعادة طائر هرب من فرنسا إلى بريطانيا

العربية.نت – عماد البليك

اضطر خبير في مجال الحياة البرية إلى ركوب قطار يوروستار، من فرنسا إلى بريطانيا لـ #استعادة_طائر_الرفراف أو #صائد_السمك ، الذي عبر القنال المائي عند #كاليه إلى الجهة الثانية.

وقد تم #إنقاذ_الطائر من قبل الخبير “مات فورد”، بعد أن وصل القطار إلى فولكستون وهي ضاحية إنجليزية.

وقال فورد إنه كان من الضروري إرسال الطائر مرة أخرى إلى فرنسا عبر القناة، وذلك في قفص خاص، حيث أخذ في رحلة على متن القطار.

ويتعلق السبب لإرجاعه، بحسب فورد إلى أنه قام بـ”خرق لوائح الحياة البرية في #المملكة_المتحدة “، لكن كانت هناك أسباب أخرى.

وأضاف: “كان من الأسهل إرجاع الطائر إلى #فرنسا، خاصة أنه قد يكون له عش هناك يأوي إليه، لذلك كان من الأفضل أن يعود إليه”.

وقال لصحيفة “ذا صن”: “أيضا كانت هناك مشاكل كبيرة سوف تقلقنا مثل الشهادات الصحية، لكي يكون ممكنا إطلاق سراحه هنا يعني في بريطانيا”.

مضيفا: “إن عملية إعادته تجنب كذلك الأمراض المحتملة التي قد تنتقل إليه.. وعلي أي حال كان لابد من الإفراج عنه وإرجاعه فهو طائر فرنسي”.

وفقا للسيد فورد، فإن هذا الطائر لا يهاجر في العادة، ويفضل العيش في الأراضي والمستنقعات التي تحيط بمنطقة كاليه الفرنسية.