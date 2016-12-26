قنديل بحر «قاتل» يهدد أستراليا

ولا يزيد حجم قنديل البحر الذي يعرف باسم “ايروكاندجي” عن سنتيمتر مكعب واحد، وهو يكاد يكون غير مرئي وله مجسات يصل طولها إلى متر واحد، وعادة ما يعيش في المياه الدافئة بالقرب من منطقة “كايرنز”.

وقال جامي سيمور الاستاذ المساعد بجامعة جيمس كوك لشبكة “إيه.بي.سي” التلفزيونية الاسترالية إن قنديل البحر يمكن أن يصل إلى الشواطئ المكتظة بالمصطافين على ساحل “صن شاين”، على بعد أكثر من ألف كيلومتر إلى الجنوب، في غضون سنوات.

وأضاف سيمور “لقد شهدنا ارتفاعا في درجات الحرارة من درجة إلى درجتين في المياه قبالة السواحل الجنوبية هنا وتحركت الكائنات البحرية في هذا الاتجاه كما هو متوقع “.

وذكرت قناة “إيه.بي.سي” التلفزيونية الاسترالية أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى هذا الاسبوع وفي حالة مستقرة بعد أن تعرضوا للدغات قنديل البحر (إيروكاندجي) قبالة جزيرة فريزر شمال ساحل صن شاين.

وأضاف سيمور أن شخصين فقط توفيا بسبب لدغات قنديل البحر /ايروكاندجي/ في استراليا في التاريخ الحديث، لكن العشرات يتلقون العلاج في المستشفيات سنويا.